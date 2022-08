Laatste lid inheemse Braziliaanse stam, die 26 jaar geïsoleerd leefde, overleden

De afgelopen 26 jaar leefde de man in het Tanaru-reservaat, een deel van de Amazone dat aan Bolivia grenst. In 2018 werd hij gefilmd door leden van Funai.

Het laatste lid van een inheemse Braziliaanse stam is overleden. Funai, de lokale beschermingsinstantie voor inheemse volkeren, zegt dat het lichaam van de man ongeveer een week geleden werd gevonden in een hangmat naast zijn hut. Hij leefde in volledige afzondering en is ongeveer 60 jaar oud geworden.

Hij werd ook wel 'de man van de holen' genoemd omdat hij diepe kuilen groef. Vermoedelijk was dat om dieren te vangen en om zich te verstoppen als er vreemden in de buurt waren. Niemand weet wat zijn echte naam was.

Er is meerdere keren geprobeerd om contact te leggen, maar elke poging daartoe mislukte. Funai bleef hem in de gaten houden. Na de video is hij niet meer gezien, maar leden van de organisatie vonden wel zijn hutten en holen, wat erop wees dat hij nog in leven was. Af en toe lieten ze ook spullen voor hem achter.

Stamleden vermoord

Sinds de jaren 70 is de stam waar de man toe behoorde weggevaagd door boeren die land innemen. Vaak gebeurde dat met geweld: in 1995 werden de overige zes leden van de Tanaru-stam vermoord. "Met zijn dood is de genocide op zijn volk compleet. Want dit was genocide. Boeren hebben dit volk uitgeroeid", zegt Fiona Watson, directeur van mensenrechtenorganisatie Survival International.

In de Braziliaanse grondwet staat dat stammen recht hebben op hun traditionele grondgebied. President Bolsonaro vecht dit beleid aan sinds zijn aantreden in 2018. Volgens hem staat de inheemse bevolking de economische ontwikkeling in de weg. De ontbossing in het land is onder zijn bewind toegenomen en daarmee is ook het leefgebied van stammen verder afgenomen.

De Mura is zo'n stam in het Amazonegebied die wordt bedreigd: