Smashkanon Abdelaziz loodst volleyballers in thriller langs Argentinië en ronde verder

Aan de hand van smashkanon Nimir Abdelaziz hebben de Nederlandse volleyballers ook hun tweede groepsduel op het WK gewonnen. Na een 2-0 achterstand in sets was de ploeg van bondscoach Roberto Piazza met 3-2 te sterk voor Argentinië, winnaar van olympisch brons: 30-28, 25-20, 21-25, 25-27 en 9-15.

Na een eenvoudige 3-0 overwinning op Egypte is de zege in de thriller tegen Argentinië al genoeg voor Nederland om zich te plaatsen voor de tweede ronde op het WK.

Oranje verspeelde de spannende eerste set, waarin het verschil nooit groter was dan twee punten, in de beslissende fase met vier foutservices op rij. Argentinië sloeg op het zevende setpunt fortuinlijk toe via het net. In set twee drukten de Argentijnen vanaf 15-14 door en leken zo af te stevenen op een solide overwinning.