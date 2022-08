Klimaatcrisis voelbaar in Chongqing: 'Het is 40 graden en we hebben geen stroom'

De Chinese stad Chongging heeft het zwaar te verduren deze zomer. Historisch hoge temperaturen, recorddroogte en bosbranden in gebieden aan de rand van de stad. Verder zijn er elektriciteitstekorten. China wordt hard geraakt door de klimaatcrisis, Chongqing voorop. Daarbovenop komt nog een corona-uitbraak die delen van de stad heeft lamgelegd.

Dat Chongging het zwaar heeft, weten de inwoners van het naburige Xinyucun als geen ander. "We slapen op de grond de laatste dagen om het een beetje koel te houden", zegt een 78-jarige man. Hij is geboren en getogen in het kleine dorpje aan de rand van de stad. "De temperatuur ligt ver boven de veertig graden, maar er is niks wat we daaraan kunnen doen"

Omdat er geen stroom is, is er ook geen airconditioning. Dat is trouwens niet niet de grootste zorg. Even verderop woedt brand op een berg en het vuur verspreidt zich snel. "Het heeft hier al tientallen dagen niet geregend. Het vuur komt steeds dichterbij."

Waterkrachtcentrales staan stil

De hittegolf duurt al 75 dagen, de langste en heetste sinds het begin van de metingen in 1961.

Het water in rivieren in de regio staat ongekend laag. In het stroomgebied van de Yangtze rond Chongqing is nog een smalle strook water zichtbaar. Een groot deel van de zijrivieren die in China's langste rivier uitmonden staat droog.

Die droogte in het zuidwesten van China is een van de belangrijkste oorzaken van de stroomtekorten in de regio. Duizenden bedrijven liggen stil, wat een nieuwe klap is voor de kwakkelende economie. Zo'n 19 procent van alle elektriciteit in het land wordt opgewekt uit waterkracht. Voor het nabijgelegen Sichuan ligt dat cijfer zelfs op 80 procent. Nu het niet regent, staat het merendeel van de waterkrachtcentrales stil. Reden voor de autoriteiten in de regio om de verlichting uit te doen.

"De Hongyadong zit in het donker", zegt een toerist over de oude stadspoort, een van de beroemdste bouwwerken van Chongging. Sowieso is er na zonsondergang weinig te zien van de normaal gesproken goed verlichte skyline van de stad.

Ook overdag wordt de stroom afgesloten. "Het varieert van dag tot dag", zegt een winkelverkoopster. "Vandaag zitten we al een uur of vier zonder stroom." IJsjes smelten in het donkere winkeltje aan de Yangtzi, waar in de riviermond alleen stenen en rotsen zijn te zien.

Weinig toeristen

Veel toeristen zijn er niet. Vanwege de extreme hitte, maar ook vanwege de onvoorspelbare covidrestricties en lockdowns. Wie nog wel op bezoek komt, zoekt verkoeling in de grotten van Chongqing, uitgebeiteld in de bergen als schuilplaats tegen Japanse bommenwerpers in de Tweede Wereldoorlog.

Op de balie van restaurant Hotpotgrot staat een bordje van de 'eet je bord leeg'-campagne van president Xi tegen voedselverspilling. Maar er is weinig klandizie. De covidmaatregelen zijn aangescherpt voor miljoenen mensen in elf districten. Pas na een gunstige coronatest krijgen mensen weer een groene code in hun gezondheidsapp, zodat ze weer gebouwen en parken in kunnen of mogen reizen. "Plekken waar we gisteren waren zijn in lockdown gegaan, we hebben nog geluk gehad", lacht een toerist uit Jiangsu.

Een deel van de grotten in de bergen van Chongqing is omgebouwd tot bibliotheken, cafeetjes en ateliers. "Buiten is het 44 graden", zegt Chen Huanwen van Shitou Fangzi, 'het stenen huis'. "Binnen is de temperatuur vrij constant, tussen de 22 tot 26 graden."

Chongqing telt zo'n 1600 grotten, vanaf de jaren 30 aangelegd als schuilkelder voor Japanse bommenwerpers: