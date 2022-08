Klaiber verlaat Ajax transfervrij en keert na twee jaar terug bij Utrecht

Sean Klaiber keert na twee jaar Ajax terug bij zijn oude liefde FC Utrecht. De 28-jarige rechtsback maakt transfervrij de overstap en heeft voor drie jaar getekend.

De Nieuwegeiner kwam in 2007 in de jeugdopleiding van FC Utrecht terecht en debuteerde in 2014 in het eerste elftal van die club. Na een halfjaar op huurbasis bij FC Dordrecht te hebben gespeeld, in het voorjaar van 2015, groeide Klaiber uit tot vaste te waarde bij Utrecht.