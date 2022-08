NS-treinverkeer morgen bijna overal plat, tot onvrede van reizigersvereniging

In vrijwel heel Nederland rijden morgen geen treinen van de NS als gevolg van een staking van het personeel. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden NS-treinen. Ook de Eurostar en de Thalys blijven rijden, meldt de vervoerder.

Aanvankelijk zou morgen alleen in het midden van het land het treinverkeer platliggen als gevolg van de staking. Maar de NS zegt dat de impact van de geplande actiedag zo groot is dat in vrijwel heel het land geen NS-treinen rijden.

Voor zover bekend rijden de regionale vervoerders wel, met uitzondering van het traject Alphen aan den Rijn - Gouda. De NS stelt ook dat er geen alternatief busvervoer kan worden ingezet. "We vinden het buitengewoon vervelend dat reizigers zo veel last hebben van de acties."

"We zien geen mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden", meldt de NS. Utrecht is essentieel voor de coördinatie van de dienstregeling in heel Nederland. Aangezien Utrecht ook begin-, eind- of tussenpunt is voor veel trajecten, wordt de treindienst "in het hart geraakt" door de geplande actiedag, zegt Bert Groenewegen, waarnemend president-directeur.

'Overlast onnodig groot'

Reizigersbelangenvereniging Rover vindt dat de NS te laat communiceert over het niet laten rijden van treinen. Op deze manier is de overlast voor reizigers onnodig groot, zegt directeur Freek Bos. Ook vraagt hij zich af of er echt geen treinverkeer mogelijk is in het noorden en zuiden van het land als er alleen in het midden wordt gestaakt.

Afgelopen vrijdag waren de perrons in Zuid-Holland al leeg: