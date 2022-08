Morgen in vrijwel hele land geen NS-treinen door staking

In vrijwel heel Nederland rijden morgen geen treinen van de NS als gevolg van een staking van personeel. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen. Ook de Eurostar en de Thalys blijven rijden, meldt de vervoerder.

Aanvankelijk zou morgen alleen in het midden van het land het treinverkeer platliggen als gevolg van de staking. Maar de NS zegt dat de impact van de geplande actiedag morgen in Midden-Nederland zo groot is dat in vrijwel heel het land geen NS-treinen rijden. Voor zover bekend rijden wel de regionale vervoerders, met uitzondering van de treindienst Alphen-Gouda.

"We zien geen mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden", meldt de NS. Utrecht is essentieel voor de coördinatie van de dienstregeling in heel Nederland. Aangezien Utrecht ook het begin-, eind- of een tussenpunt is voor veel trajecten, wordt de treindienst "in het hart geraakt" door de geplande actiedag, zegt Bert Groenewegen, waarnemend president-directeur.

'Nu pas duidelijkheid'

Op 17 augustus maakten de vakbonden bekend dat er een reeks van vijf actiedagen zou komen. Toen was ook duidelijk dat er elke dag in een andere regio het werk zou worden neergelegd.

Op de vraag waarom de NS een dag voor de staking in Midden-Nederland besluit om al het treinverkeer te schrappen, zegt een woordvoerder: "Omdat we het besluit niet eerder hebben kunnen nemen. Je wil alle scenario's verkennen en die duidelijkheid hebben we nu pas."

Geen bussen

De vervoerder stelt ook dat er geen alternatief busvervoer kan worden ingezet. "We vinden het buitengewoon vervelend dat reizigers zoveel last hebben van de acties."

Luchthaven Schiphol zal wel bereikbaar blijven, maar de NS adviseert reizigers om voor de zekerheid gebruik te maken van alternatief vervoer. Volgens de huidige planning gaan er nog vier keer per uur NS-treinen naar Schiphol vanaf Amsterdam.

Het is vandaag de derde dag op een rij van acties, ditmaal in Noord-Nederland. Vakbonden proberen op deze manier een betere cao af te dwingen.