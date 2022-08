Verkoop asielhotel in Albergen aan het COA gaat door

De verkoop van het hotel in Albergen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat door. Volgens de rechtbank in Almelo heeft het COA open kaart gespeeld over de asielopvang en is er geen reden om de verkoop terug te draaien.

De rechter boog zich vandaag over de verkoop van Hotel 't Elshuys. Het pand is bedoeld voor de opvang van asielzoekers en statushouders. Het COA had een kort geding aangespannen tegen de eigenaar van het hotel, omdat die onder de verkoop uit probeerde te komen.

Het koopcontract was al ondertekend en de overdracht van het pand stond gepland voor vandaag. De eigenaar zei niet goed geïnformeerd te zijn over de plannen met het hotel bij de verkoop. Het COA had voor de aankoop verteld dat er zo'n 150 asielzoekers en statushouders in het hotel zouden komen. Later sprak het COA van 200 asielzoekers.

Tegen de rechter zei de eigenaar dat ze een opschaling naar 200 of 300 asielzoekers niet ziet zitten. Toen ze hoorde van de plannen wilde ze onder de verkoop uit komen. Haar eigen makelaar had het hotel, dat al drie jaar te koop stond, onder de aandacht van het COA gebracht.

Het kort geding trok veel belangstelling. Tientallen dorpsbewoners waren aanwezig in de rechtszaal en in twee extra videozalen.

Protest onder dorpsbewoners

De gemeente Tubbergen, waar Albergen bij hoort, is tegen het plan om asielzoekers en statushouders in het hotel te huisvesten. Het kabinet nam voor het eerst het besluit om een vergunning voor een asielopvang te geven zonder toestemming van de gemeente, wat niet de normale gang van zaken is.

Staatssecretaris Van der Burg van Asiel zei dat dwang nodig is, omdat de asielketen volledig vastloopt.

Het nieuws leidde in het dorp tot protesten. Voor het hotel werd gedemonstreerd en er was ook een protestmars. Omwonenden kwamen met het plan om het hotel te kopen om zo de plannen te dwarsbomen. Vannacht was er een kleine brand bij het hotel. De politie houdt rekening met brandstichting.