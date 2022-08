'Rituals discrimineerde vrouwelijke medewerkers met make-upvoorschriften'

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Rituals vrouwelijke medewerkers heeft gediscrimineerd omdat zij op hun werk verplicht make-up op moesten en mannen niet.

Volgens het college kunnen ook vrouwen die niet zijn opgemaakt klanten adviseren over de producten van de cosmeticaketen. Het mannelijke winkelpersoneel doet dat immers ook.

Daarnaast, zegt het college, bestaat het assortiment voor een klein deel uit make-upproducten. Het vrouwelijk winkelpersoneel verkoopt dus overwegend andere producten dan make-up artikelen. Het College vindt daarom make-upvoorschriften niet functioneel.

De zaak was aangespannen door een oud-werknemer van de keten die het onterecht vond dat zij wel make-up moest dragen en haar mannelijke collega's niet. De uitspraak van het college is niet bindend, al wordt die in de meeste gevallen wel opgevolgd als een werknemer in een vergelijkbaar geval naar de rechter stapt.

Rituals: voorschriften aangepast

Rituals betreurt dat de oud-medewerkster zich gediscrimineerd heeft gevoeld. Het bedrijf heeft contact met de vrouw gezocht en daarna de voorschriften aangepast. Vrouwelijk personeel is nu niet meer verplicht om make-up te dragen.

Volgens arbeidsrechtadvocaat Hülya Aydemir is de uitspraak onder meer waardevol omdat vrouwelijke werknemers zich nu meer bewust worden van hun rechten.

Rituals heeft inmiddels bijna duizend winkels met onder andere doucheproducten, crèmes, geurstokken en -kaarsen. Er werken zo'n 4600 mensen. Vorig jaar boekte Rituals een omzet van 1,1 miljard euro. Dat was bijna 25 procent meer dan in 2020, toen het cosmeticamerk op 888 miljoen uitkwam.