Verdachte aangehouden in zaak doodgereden meisje Marken

De politie heeft een man uit Duitsland verhoord over de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het is de eigenaar van de grijze Mazda die volgens de politie "meer dan vermoedelijk" betrokken is geweest bij haar dood. Dat meldt de politie in een persbericht.

Het gaat om een 28-jarige Duitser. Hij mag het verdere onderzoek in vrijheid afwachten, omdat er geen voorlopige hechtenis is toegestaan voor het feit waarvan hij wordt verdacht: verlaten van een plaats van een ongeval.

Zolang het onderzoek loopt doet de politie geen nadere mededelingen over de inhoud van het gesprek met de verdachten.