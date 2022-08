Afscheid Serena Williams, de laatste bladzijde van een invloedrijk tennisicoon

De 142ste editie van de US Open in New York wordt er eentje die anders dan anders is. Het toernooi zal, zolang het duurt, vooral in het teken staan van het naderende afscheid van tennisicoon Serena Williams. Williams heeft de sportwereld volop beziggehouden sinds ze zich in 1999 in de wereldtop van het vrouwentennis nestelde met haar eerste grandslamtitel. Ze versloeg toen in de finale van de US Open als 17-jarige meisje uit Compton, een voorstad van Los Angeles, met ongekend powertennis Martina Hingis, destijds de nummer één van de wereld. Met 23 grandslamtitels, vier gouden olympische medailles, vijf officieuze wereldtitels en 73 WTA-titels op zak lonkt nu voor de 40-jarige Williams, die in totaal 186 weken de wereldranglijst aanvoerde, haar pensioen. Al was de één jaar jongere zus van de nog altijd actieve Venus diep van binnen het liefst doorgegaan. Want de immer eerzuchtige Williams wilde zo graag dat record van 24 grandslamtitels van Margaret Court evenaren. Ze kreeg liefst vier kansen om de nog ontbrekende hoofdprijs te pakken, maar telkens verkrampte Williams in die finales. Gezinsuitbreiding Een opmerking van haar vierjarige dochter Olympia ("Ik wil een grote zus worden") deed Williams beseffen dat andere zaken belangrijker zijn geworden. Gezinsuitbreiding is voor Williams nu het grootste geschenk. Daar kan een 24ste grandslamtitel niet tegenop.

Afbeelding ter illustratie - NOS

"In mijn ogen heeft ze voor een revolutie in het tennis gezorgd", vertelt Chris Evert, die tussen 1974 en 1986 liefst achttien grandslamtitels won. "Ik vind dat ze een grote inspiratiebron is geweest voor gekleurde vrouwen, omdat we tegenwoordig veel meer vrouwen van kleur in de sport zien." "Ik denk dat ze ook heeft laten zien dat het niet verkeerd is om emotioneel furieus en gepassioneerd te kunnen zijn, juist als vrouw."

Quote Zonder Serena en Venus had ik hier nu niet gestaan. Viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka

Naomi Osaka, winnares van vier grandslamtitels, is van Japans-Haïtiaanse afkomst en onderschrijft de woorden van Evert. "Ik denk dat ik een product ben van hetgeen zij heeft opgebouwd. Zonder Serena, Venus en haar familie had ik hier nu niet op dit podium gestaan. Ik ben haar zeer dankbaar." Voor Osaka is Williams de grootste ooit. "Het gaat mij er niet om om Federer of Nadal kleiner te maken, maar ik denk dat Serena Williams het grootste ooit is dat we in de tennisport hebben gezien." Nike gaat door En daar zijn ze het bij kledingsponsor Nike ook over eens. Het Amerikaanse kledingmerk heeft laten weten ook na de tennisloopbaan met Williams door te willen als een van de uithangborden. Nike zal daarbij ongetwijfeld hebben geleerd van het afscheid van Roger Federer, die de Amerikanen vermoedelijk iets te snel hebben laten gaan toen de Zwitser in 2018 voor een megacontract naar een Japanse kledingsponsor overstapte. Ter illustratie: Williams incasseerde dit jaar met haar sponsorinkomsten meer dan Nadal en Novak Djokovic. Federer is nog altijd de best verdienende tennisser.

Waar het allemaal begon voor Williams: in 1999 gaat ze met Andre Agassi op audiëntie bij toenmalig president Bill Clinton - AFP

Dat Williams nog altijd een enorme mate van populariteit bezit heeft ook met haar 'star power' te maken. Ze heeft een inmiddels een flinke cv in de Amerikaanse entertainmentindustrie opgebouwd, is zeer actief op het gebied van liefdadigheid, werkte mee aan (kinder)boeken en bezit onder meer bedrijven die gericht zijn om de positie van de vrouw te versterken. Dit jaar zag weer een prestigieus project waaraan ze heeft meegewerkt het levenslicht: ze is mede-eigenaar van Angel City FC, een vrouwenteam dat op het hoogste voetbalniveau in de WPS (Womens's Professional Soccer) uitkomt. Nadal: 'Hopelijk blijft Serena bij het tennis betrokken' Hoe druk Williams in de toekomst ongetwijfeld blijft, haar collega-tennislegende Nadal hoopt dat de Amerikaanse voor het tennis behouden blijft. "Ik geloof erin dat een sport groot blijft of groter kan worden als een legende erbij blijft betrokken, op wat voor manier dan ook. En zij is een legende in onze sport. Dus ik hoop dat ze in de toekomst nog veel in het tennis blijft doen." En dat Nadal groot respect voor Williams heeft, bleek ook wel toen de twee tennisgrootheden elkaar vorige week aflosten op de trainingsbaan in New York. De tennislegendes begroetten elkaar met een twee gemeende zoenen op de wang.

En hoewel het zo goed als zeker haar laatste toernooi wordt, was het voor de immer bezige Williams 'business as usual' in New York. Ze verscheen op de Nasdaq, de Amerikaanse effectenbeurs voor technologiebedrijven, ter promotie van haar investeringsmaatschappij en was bij een evenement met onder anderen zus Venus, Nadal, Osaka en Nick Kyrgios. Toptienspeelsters als hittingpartner Maar wie denkt dat Williams haar aanstaande afscheid niet serieus aanpakt, heeft het mis. De Amerikaanse is afgelopen weken diverse keren fanatiek trainend gespot in het Arthur Ashe-stadion. Dat gebeurde onder anderen in het bijzijn van oud-speelster Rennae Stubbs op de trainingsbaan. De voormalig dubbelspecialiste uit Australische is door Williams gevraagd om in New York als haar coach/adviseur te fungeren.

Serena Williams - AFP

En Stubbs drukte gelijk haar stempel. Ze adviseerde Williams om zo veel mogelijk oefenpartijen met topspeelsters te spelen in plaats van lange trainingsessies met een hittingpartner. En dus zagen we Williams fanatiek trainend met onder anderen Maria Sakkari en Ons Jabeur, respectievelijk de nummer 3 en 5 van de wereld. Het is Serena Williams ten voeten uit. Ook al is ze niet meer de onverslaanbare vrouw die ooit - sta er even bij stil - zeven keer Wimbledon, zeven keer de US Open, zes keer de Australian Open en drie keer Roland Garros won. Ze zal ervoor knokken om alles op een zo goed mogelijke manier te doen, op of buiten de baan. Williams speelt vannacht om 01.00 uur Nederlandse tijd haar partij in de eerste ronde tegen Danka Kovinic uit Montenegro. Prime time in New York, zoals dat bij een tennisicoon hoort.