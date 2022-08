Onrust in Bagdad na aangekondigd vertrek machtige geestelijke uit politiek

De invloedrijke Iraakse geestelijke Muqtada al-Sadr heeft op Twitter aangekondigd dat hij zich terugtrekt uit de politiek. Zijn voornemen wakkert de onrust in Irak verder aan. Honderden aanhangers van de sjiitische geestelijke hebben vanmiddag geprobeerd om het regeringspaleis in Bagdad binnen te dringen.

De demonstranten probeerden onder meer met touwen betonnen barrières neer te halen. Het Iraakse leger roept de betogers op om het zwaarbeveiligde gebied rond het regeringspaleis zo snel mogelijk te verlaten, "om escalaties of Iraaks bloedvergieten" te voorkomen. Ook is een uitgaansverbod afgekondigd, vanaf 15.30 uur lokale tijd.

Het is voor het eerst dat aanhangers van al-Sadr het regeringspaleis proberen binnen te komen, waar al maanden een interim-regering zetelt. De afgelopen weken bestormden ze wel twee keer het parlement, om te voorkomen dat er een nieuwe president en premier werden benoemd.

Politieke crisis

Sinds de verkiezingen in oktober vorig jaar verkeert Irak in een diepe politieke crisis. De partij van al-Sadr werd toen de grootste, maar er is nog altijd geen nieuwe regering.

De 48-jarige al-Sadr, een van de belangrijkste geestelijken van Irak, slaagde er niet in om een meerderheidscoalitie te vormen met soennitische en Koerdische partijen. Daarop riep hij de 73 parlementsleden van zijn partij op om hun ontslag in te dienen.

Hun zetels zijn inmiddels ingenomen door rivaliserende sjiitische parlementsleden, die in tegenstelling tot al-Sadr worden gesteund door het buurland Iran. Door de politieke impasse zijn er nog altijd geen nieuwe president en premier benoemd.

Vrees voor escalatie

Het is niet voor het eerst dat al-Sadr zijn vertrek uit de politiek aankondigt. Maar omdat de politieke situatie in Irak nu zeer instabiel is, wordt alom gevreesd dat de aankondiging van vandaag tot verdere escalatie leidt.

Al-Sadr heeft miljoenen aanhangers. In het verleden speelde hij een belangrijke rol in het sjiitische verzet tegen de bezetting van Irak door de Verenigde Staten en andere Westerse mogendheden. Hij leidde ten tijde van de Amerikaanse aanwezigheid in Irak, vanaf 2003, ook een eigen militie, het Mahdi-leger.