Hevige onlusten in Irak na aangekondigd vertrek machtige geestelijke uit politiek

Ze braken door hekken en trokken met touwen betonnen barrières omver. Militairen zetten traangas in om ze terug te dringen. Ook is geweervuur gehoord. Volgens persbureau Reuters zijn er zeker twee doden gevallen en is een tiental mensen gewond geraakt. Het is onduidelijk of de bestormers zijn verjaagd.

In Bagdad zijn onlusten uitgebroken nadat de invloedrijke Iraakse geestelijke Muqtada al-Sadr zijn vertrek uit de politiek heeft aangekondigd. Honderden aanhangers bestormden het regeringscentrum in de streng bewaakte groene zone in de hoofdstad.

De invloedrijke Iraakse geestelijke Muqtada al-Sadr heeft aangekondigd dat hij zich terugtrekt uit de politiek. Honderden aanhangers van de sjiitische geestelijke zijn daarop vanmiddag het regeringspaleis in Bagdad binnengedrongen. - NOS

Premier al-Kadhimi roept op tot kalmte. Vanaf 19.00 uur plaatselijke tijd is in heel Irak een avondklok van kracht.

Buiten de groen zone zijn gevechten uitgebroken tussen volgelingen van al-Sadr en aanhangers van groeperingen die door Iran worden gesteund. In het zuiden van Irak wordt gemeld dat aanhangers van al-Sadr barricades opwerpen.

Sinds de verkiezingen in oktober vorig jaar verkeert Irak in een diepe politieke crisis. De partij van al-Sadr werd toen de grootste, maar er is nog altijd geen nieuwe regering.

De 48-jarige al-Sadr, een van de belangrijkste geestelijken van Irak, slaagde er niet in om een meerderheidscoalitie te vormen met soennitische en Koerdische partijen. Daarop riep hij de 73 parlementsleden van zijn partij op om hun ontslag in te dienen.

Hun zetels zijn inmiddels ingenomen door rivaliserende sjiitische parlementsleden, die in tegenstelling tot al-Sadr worden gesteund door het buurland Iran.

De afgelopen weken bestormden aanhangers van als-Sadr twee keer het parlement, om te voorkomen dat er een nieuwe president en premier werden benoemd.

Vrees voor escalatie

Het is niet voor het eerst dat al-Sadr zijn vertrek uit de politiek aankondigt. Maar omdat de politieke situatie in Irak nu zeer instabiel is, wordt alom gevreesd dat de aankondiging van vandaag tot verdere escalatie leidt.

Al-Sadr heeft miljoenen aanhangers. In het verleden speelde hij een belangrijke rol in het sjiitische verzet tegen de bezetting van Irak door de Verenigde Staten en andere Westerse mogendheden. Hij leidde ten tijde van de Amerikaanse aanwezigheid in Irak, vanaf 2003, ook een eigen militie, het Mahdi-leger.