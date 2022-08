Podcast De Dag: al 25 jaar het Netflix-model

Het bedrijf dat begon als dvd-postorderbedrijf en uitgroeide tot het allergrootste streamingplatform ter wereld, is jarig. Netflix bestaat 25 jaar. In die kwart eeuw is de manier waarop we naar tv, films en series kijken en ook hoe die producties gemaakt worden, sterk veranderd - mede door de invloed van Netflix en het beroemd geworden Netflix-model.

In podcast De Dag vertelt filmjournalist Nico van den Berg hoe Netflix uitgroeide tot techreus die het medialandschap opschudde. Toch krijgt het platform na 25 jaar te maken met een dalend aantal abonnees. Hoe toekomstbestendig is het Netflix-model nog?

Reageren? Mail [email protected]