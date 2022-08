FC Utrecht stuurt bloemetje naar Brobbey na oerwoudgeluiden

FC Utrecht heeft Ajacied Brian Brobbey een bloemetje bezorgd om op die manier excuses aan te bieden voor de misstanden bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax van zondag. Na het maken van de 0-2 werd de aanvaller vanaf de tribunes onthaald op oerwoudgeluiden.

Ofschoon de spits van de Amsterdammers niets van het voorval meekreeg en na de wedstrijd verklaarde dat het hem "niet zo veel boeide", ontstond er veel ophef over het racisme op de Utrechtse tribunes.

Brobbey bedankte FC Utrecht via Twitter voor het gebaar. Op het Twitteraccount van Ajax poseerde hij met de ruiker in de hand, terwijl hij een duim opstak en een duidelijke boodschap achterliet: No room for racism.