Vechtpartij tijdens zitting in Alkmaarse rechtbank

Bij een moordzaak in de Alkmaarse rechtbank is vanmiddag een vechtpartij uitgebroken, meldt de politie. Het conflict speelde zich af bij een tussentijdse zitting over de moord op Rodney Mijnals uit Amsterdam.

Mijnals kwam afgelopen februari om het leven bij een schietpartij in zijn woonplaats. Een 21-jarige man raakte zwaargewond.

De verdachte die is opgepakt na de moord zou familie zijn van het slachtoffer, schrijft NH Nieuws. Volgens hen waren ongeveer twintig betrokkenen en nabestaanden aanwezig en liep de spanning hoog op.

Uiteindelijk stormde de groep de rechtszaal uit en een aantal ging op de grond in de hal door met vechten. Uiteindelijk wisten bodes en agenten de ruziënde groep uit elkaar te krijgen.

Niemand werd opgepakt na het incident. Ook raakte niemand dusdanig gewond dat een ambulance moest komen.