Nasrah Habiballah NOS-correspondent Israël en Palestijnse gebieden

Ze studeerde Journalistiek aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Ook studeerde ze een half jaar Arabisch aan de Birzeit University in de Palestijnse Gebieden en twee jaar Conflictstudies aan de Haifa University in Israël.

Habiballah werkt nu twaalf jaar in verschillende functies voor de NOS en beschikt al over een ruim netwerk in zowel Israël als de Palestijnse Gebieden. Ze zal zowel radio-, televisie- als online-verhalen gaan maken.

Nasrah Habiballah wordt de nieuwe correspondent voor NOS Nieuws en Nieuwsuur in Israël en de Palestijnse gebieden. Per 1 januari volgt ze Ties Brock op, die weer teruggaat naar Nederland.

'Gezonde dosis Rotterdamse nuchterheid'

Habiballah spreekt van een droombaan. "In deze baan komt voor mij alles samen: werken als correspondent in het gebied waar ik graag ben voor een organisatie waar ik nu al met zo veel liefde voor werk. Het is een ontzettend interessante regio en ik kan niet wachten om aan deze droombaan te beginnen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn persoonlijke connectie met het gebied ertoe leidt dat verschillende standpunten en unieke verhalen tot mij komen, en dat ik die kan verwerken tot inzichtelijke verhalen voor de NOS."

Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff over de benoeming: "Nasrah is een ervaren multimediale journalist met een geweldige drive en een gezonde dosis Rotterdamse nuchterheid. In zo'n gespannen regio als Israël en de Palestijnse gebieden waar je als journalist te maken hebt met een enorm krachtenveld van opinies en belangen zijn die eigenschappen essentieel. We zijn ontzettend blij met haar op die plek, en denken dat ze met echt nieuwe, frisse perspectieven kan komen."