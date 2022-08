Oekraïne: offensief Cherson begonnen, eerste defensielijn doorbroken

De Oekraïense strijdkrachten hebben een groot offensief gelanceerd in de regio Cherson. Dat meldt een woordvoerder van de troepen in het zuiden van het land. Vanuit verschillende windrichtingen zou het leger optrekken richting de cruciale havenstad Cherson.

Het ministerie van Informatie meldt dat de strijdkrachten door de eerste verdedigingslinie van de Russen zijn gebroken. Met behulp van westerse wapens is er een reële kans op het heroveren van de bezette gebieden, aldus het ministerie. De berichten zijn niet onafhankelijk te verifiëren, evenals berichten in Oekraïense Telegramkanalen dat Russische troepen zich zouden terugtrekken.

Burgers in de regio Cherson worden opgeroepen te evacueren.

Lang verwacht

Er wordt al lange tijd gespeculeerd over een groot Oekraïens tegenoffensief om het zuiden van het land te heroveren op de Russen. De afgelopen weken waren er geregeld aanvallen op munitiedepots, spoorwegen en cruciale bruggen in de regio Cherson, evenals op de nabijgelegen Krim. Oekraïne claimt zeker tien munitiedepots in de regio in één week te hebben vernietigd.

Ook vanochtend zijn diverse explosies gemeld, in onder meer Cherson, Velyka Lepetycha en de cruciale stad Nova Kachovka, waar een dam in de Dnepr-rivier is gelegen.