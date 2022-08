Lange rijen voor Spookslotgadgets bij de Efteling: 'Compleet gekkenhuis'

Lange rijen in de Efteling vanochtend, met fans van het Spookslot. In het park ging de verkoop van een boek over de verdwijnende attractie en een speciale Spookslotpin van start.

"Het is een compleet gekkenhuis. Het was eerst dringen bij de ingang en vervolgens rende iedereen als malloten het park in. Alsof hun leven ervan afhing", vertelt liefhebber Bart bij Omroep Brabant.

"In eerste instantie mocht je per persoon vijf boeken en vijf pins kopen. Dat aantal werd vanwege de enorme belangstelling al teruggeschroefd naar drie boeken en drie pins", weet hij.

In onderstaande video is te zien hoe druk het was: