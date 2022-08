Bockarie: 'Mogelijk positief getest na eten kip van kiloknaller'

Atleet Solomon Bockarie is begin juli tijdens een out-of-competition-controle betrapt op het gebruik van het groeihormoon GHRP-2. Dat heeft de sprinter zelf naar buiten gebracht.

Bockarie (35) trad tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking aan namens zijn geboorteland Sierra Leone. Tijdens Rio 2016 en Tokio 2020 maakte hij deel uit van de Nederlandse olympische ploeg. Zowel in China als in Brazilië sneuvelde hij in de series. In Japan kwam hij niet in actie.

'Geen doping'

"Ik weet niet hoe dit product in mijn lichaam is gekomen", stelt Bockarie. "Ik weet alleen één ding zeker. En dat is dat ik geen doping heb gebruikt. Als iemand fel tegen het gebruik van verboden stimulerende middelen is, dan ben ik het."

Volgens Bockarie's woordvoerder Robbin Pieterman is de sprinter mogelijk positief bevonden na het eten van kip die hij op een Haagse markt heeft gekocht.

"Solomon heeft kort voor het afleggen van de positieve test bij een kiloknaller kip gekocht", aldus Pieterman. "We vermoeden dat deze kip is behandeld met hormonen en dat hij dit hormoon door het eten van deze kip in zijn lichaam heeft gekregen.

Vormfouten

"Gelukkig heeft Solomon thuis nog stukken van deze kip over. We gaan proberen om die te laten onderzoeken, om zodoende aan te tonen dat het hormoon via deze weg in Solomons lijf terecht is gekomen."

Bockarie stelt daarnaast dat er tijdens de procedure vormfouten zijn gemaakt. Volgens de brief die hij ontving na het afleggen van de positieve test heeft de dopingcontrole op 1 juli plaatsgevonden. In werkelijkheid was dat een dag later.

"Ik heb heel veel vragen over deze controle en de uitslag", stelt Bockarie. "Laat ik benadrukken dat een atleet te allen tijde zelf aansprakelijk is voor de stoffen die in zijn lichaam zijn aangetroffen. Maar in dit geval is zoveel onduidelijk dat ik graag voor opheldering wil zorgen."