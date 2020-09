Europa werkt aan betere afstemming reisadvies en nuancering code oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat mogelijk de reisadviezen voor buiten Europa verfijnen. Nu is het advies nog om zo min mogelijk buiten Europa te reizen en zijn alle landen buiten de EU 'oranje'.

"Duitsland verfijnt dat advies na 1 oktober", zegt Dirk Jan Nieuwenhuis van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het NOS Radio1-Journaal. "Dat houdt in dat er per land wordt gekeken of het veilig of niet veilig is. Deze adviezen worden in Europa met elkaar afgestemd. Maar het algemene advies blijft: ga niet op reis buiten Europa."

Die negatieve reisadviezen moet overigens wel genuanceerd worden, zegt Nieuwenhuis. "Dat alle landen buiten Europa op oranje staan, kan zijn wegens de coronabesmettingen ter plaatse, maar ook willen sommige landen geen Nederlanders ontvangen vanwege de kans dat die corona meenemen." In die gevallen raadt het RIVM af om naar zo'n land af te reizen.

In theorie is het mogelijk dat na 1 oktober landen op geel gaan, maar op dit moment is er geen indicatie dat dat snel zal gebeuren, aldus een woordvoerder van het ministerie. "Het wordt in de gaten gehouden, er wordt altijd gekeken of we kunnen afschalen."

Verschillende reisadviezen

Vanuit de toeristische sector is er veel kritiek op de snel veranderende reisadviezen door corona, die per land verschillen. Zo gaf de Nederlandse overheid Nederlanders het advies van de Griekse eilanden te vertrekken, terwijl de Duitse overheid nog steeds geen negatief reisadvies heeft gegeven en Duitse toeristen daar dus kunnen blijven. De reisbranche wil dat alle Europese landen hetzelfde advies geven.

Binnen Europa wordt gekeken of die afstemming beter kan: "Maar volksgezondheid en de grenzen zijn een nationale bevoegdheid, dat hebben we zo afgesproken in Europa", vertelt Nieuwenhuis. "We zien wel dat deze ongekende coronacrisis ons dwingt om meer samen te werken en af te stemmen op dat gebied. We hebben contact met de Duitsers, de Engelsen, de Belgen en met de Scandinavische landen over hun reisadviezen, maar uiteindelijk blijft het een nationale afweging van iedere overheid wat ze aan hun burgers adviseren."

Onderscheid

Het RIVM wees de Griekse eilanden begin deze week aan als risicogebied nadat er veel besmettingen werden geconstateerd bij Nederlanders die daar waren geweest. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Groot-Brittannië maakt Nederland geen onderscheid tussen de grote en kleine eilanden. Dat leidde tot een storm van kritiek vanuit de toeristenbranche.

Buitenlandse Zaken legde de afweging op Twitter uit: "Ook op kleinere eilanden vinden besmettingen plaats, maar vanwege beperkte testcapaciteit daar laten mensen zich testen bij terugkeer op het vasteland. Die besmettingen worden geregistreerd op het vasteland en komen niet terug in de eilandcijfers." Bovendien, zegt het ministerie, adviseert de Griekse overheid ook haar eigen burgers in quarantaine te gaan als ze van een Grieks eiland komen. Dat advies geldt voor alle eilanden.

Het ministerie benadrukt dat er binnen Europa op regionaal niveau genuanceerd wordt waar het kan. "In Griekenland bleek daarom het vasteland op geel te kunnen, maar van de Griekse eilanden kan het RIVM niet zeggen dat het veilig is."