Opvangcentrum voor honderden asielzoekers in Zoutkamp moet Ter Apel ontlasten

In het Groningse Zoutkamp komt een speciale opvanglocatie voor asielzoekers. Tegenover de Willem Lodewijk van Nassaukazerne komen tijdelijk 500 tot 700 plekken beschikbaar. De locatie is bedoeld als wachtportaal om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dat bevestigt de gemeente Het Hogeland.

Het is de bedoeling dat de locatie uiterlijk 10 september open gaat. Staatssecretaris Van der Burg had beloofd dat er op die datum een nieuwe grote opvang beschikbaar zou zijn. De locatie moet voor een half jaar in gebruik blijven en is bedoeld voor kort verblijf. De voorregistratie vindt nog steeds plaats in Ter Apel.

Minderjarige alleenstaande asielzoekers blijven wel in Ter Apel. Voor volwassen asielzoekers wordt geregeld dat ze naar het aanmeldcentrum, zo'n honderd kilometer verderop, worden gebracht als ze daar een afspraak hebben. De aanmeldprocedure in Ter Apel zou enkele dagen moeten duren; in de praktijk duurt dit nu tot drie maanden.

Het terrein is van Defensie en onderdeel van oefenterrein Marnewaard. Sinds vorig jaar verblijven tijdelijk ook zo'n 450 Afghaanse evacués op de kazerne. Voor deze mensen moet op termijn een andere plek gevonden worden.

Ter Apel

Afgelopen nacht hebben er geen asielzoekers noodgedwongen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldde opvangorganisatie COA. Voor alle mensen werden opvangplekken gevonden.

Afgelopen week sliepen meerdere nachten 700 asielzoekers buiten. De internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen begon met het leveren van basisgezondheidzorg vanwege de slechte leefomstandigheden. Het was voor het eerst dat AzG een team in Nederland inzet.

Instroom beperken

De coalitiepartijen bereikten vrijdag een akkoord om de chaos in de asielopvang aan te pakken. Het kabinet trekt de komende periode ruim 700 miljoen euro uit om de asielcrisis te bestrijden. Het geld is onder meer bestemd voor noodopvang, huisvesting, flexwoningen, inburgering en de aanpak van overlastgevers.

Er moet woonruimte komen voor 20.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning en honderden extra crisisnoodopvanglocaties. Ook wil het kabinet de instroom van asielzoekers beperken. Statushouders mogen hun gezin niet meer laten nareizen als ze geen huisvesting hebben. Als er na 15 maanden nog geen woning is gevonden, krijgen deze gezinsleden alsnog een visum.