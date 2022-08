China sluit grootste elektronicamarkt ter wereld voor zeker vier dagen

China heeft een lockdown afgekondigd voor de grootste elektronicamarkt ter wereld. De autoriteiten in het land kondigden aan dat het district Huaqiangbei, gelegen in de zuidelijke stad Shenzhen, op z'n minst vier dagen gesloten blijft nadat er gisteren elf positieve tests werden gemeld.

Ook zijn er 24 metrostations gesloten. In maart werd Huaqiangbei ook al eens gesloten als onderdeel van een grotere lockdown. Met die sluiting, die uiteindelijk een week duurde, kreeg Shenzhen een corona-uitbraak onder controle.

Techhub

Huaqiangbei staat bekend om zijn grote winkelcentra met tal van kramen en winkels. Daar is zo'n beetje ieder denkbaar stukje elektronica te koop, van de kleinste computerchips tot gadgets en smartphones.

Volgens de krant South China Morning Post kan de lockdown in Huaqiangbei gevolgen hebben voor de productie van techbedrijven, aangezien Huaqiangbei een belangrijke hub is voor deze bedrijven. Shenzhen, dat 18 miljoen inwoners telt, is in rap tempo uitgegroeid tot de belangrijkste techstad van China.

China hanteert een zero-covidbeleid, met strenge lockdowns. Het land sloot dit jaar al meerdere keren miljoenen mensen af van de buitenwereld in verschillende steden, om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.