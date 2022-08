McIlroy achterhaalt Scheffer bij FedEx Cup en incasseert enorme hoofdprijs

Rory McIlroy heeft in Atlanta voor de derde keer het afsluitende toernooi voor de dertig beste spelers dit seizoen in de PGA Tour gewonnen. De 33-jarige Noord-Ier bleef na een inhaalrace Scottie Scheffler in het Tour Championship net voor en eiste de hoofdprijs van maar liefst 18 miljoen dollar (iets meer dan 18 miljoen euro) op.

Scheffler was het toernooi om de FedEx Cup begonnen met tien slagen aftrek op basis van eerdere resultaten, terwijl McIlroy slechts vier slagen mocht wegstrepen. De Amerikaan ging de slotronde in met een voorsprong van zes slagen, maar die marge werkte zijn Noord-Ierse achtervolger met een ronde van 66 slagen (tegen 73 voor Scheffler) meer dan weg.

McIlroy sloot op East Lake af op -21, Scheffler en de Zuid-Koreaan Im Sung-jae kwamen uit op -20. "Scottie heeft zo'n geweldig seizoen gehad. Het voelt eigenlijk niet goed om hem nog net voor te blijven", aldus een zich verontschuldigende McIlroy, die de FedEx Cup ook in 2016 en 2019 op zijn naam schreef en met drie eindzeges alleen recordhouder is.