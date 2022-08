1500 flexwoningen in regio Utrecht met 18 miljoen van het Rijk

In zeven gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht worden de komende tijd in totaal 1500 flexwoningen gebouwd.

De tijdelijke sociale huurwoningen zijn bedoeld voor studenten, starters, statushouders en andere woningzoekenden in de sociale huursector. Het Rijk heeft 18 miljoen euro toegezegd voor de bouw.

"Flexwoningen zijn huizen die tijdelijk maar langjarig op aangewezen locaties terechtkomen", meldt de Veiligheidsregio. Ze zouden 10 tot 15 jaar gebruikt kunnen worden. Duizend woningen komen in de stad Utrecht, 500 in Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Bunschoten en IJsselstein.

Enorme woningnood

Ze moeten uiterlijk volgend jaar klaar zijn. "Met heel veel stoom en kokend water moet dat lukken", zegt Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Veiligheidsregio in het NOS Radio 1 Journaal. "De urgentie is groot. Er is een enorme woningnood in onze regio, we hebben te veel mensen op een wachtlijst staan."

Het is de bedoeling dat mensen vanuit de flexwoningen kunnen doorstromen naar een vaste woning. In de regio worden de komende jaren 100.000 woningen gebouwd. "Dit is een oplossing die als goede buffer kan gelden in de tussentijd."

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het kabinet de asielcrisis wil oplossen met 20.000 plekken en meer geld. De komende jaren wordt 730 miljoen euro uitgetrokken om de opvangcrisis te bestrijden. Een deel van dat geld kunnen gemeenten gebruiken om het aantal flexwoningen versneld op te voeren.