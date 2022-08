Nederlandse militair overleden na schietpartij Indianapolis

Een van de Nederlandse militairen die afgelopen weekend gewond raakten bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis is overleden. Dat meldt het ministerie van Defensie.

Bij de schietpartij raakten naast de overleden commando nog twee Nederlanders gewond. Hun situatie is ongewijzigd. Ze zijn aanspreekbaar, aldus Defensie.

Het drietal werd voor het hotel waar ze verbleven door kogels geraakt. De commando's waren in de staat Indiana vanwege een oefening in het kader van urban warfare, het uitvoeren van gevechten in een dichtbebouwde omgeving. Het incident gebeurde in de vrije tijd van de militairen.

Wat er precies is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk. De politie houdt er rekening mee dat een ruzie voorafging aan de schietpartij. Er is nog niemand aangehouden.

De commando werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij in het bijzijn van familie en collega's.