Zeven aanhoudingen na schoten in Spijkenisse

In Spijkenisse is vanochtend meerdere keren geschoten. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie heeft zeven mensen aangehouden.

Bewoners van de wijk Sterrenkwartier belden 112 nadat ze schoten hadden gehoord. De politie hield met getrokken wapens op straat een man aan. Volgens de regionale zender Rijnmond werd in zijn huis een vuurwapen gevonden.

Zes andere verdachten werden aangehouden in een woning in een naastgelegen wijk. Voor zover bekend zijn er bij het schietincident geen mensen gewond geraakt.