Negen aanhoudingen na schoten in Spijkenisse

In Spijkenisse is vanochtend meerdere keren geschoten. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie heeft negen mensen aangehouden.

Bewoners van de wijk Sterrenkwartier belden 112 nadat ze schoten hadden gehoord en een auto zagen wegrijden. In een woning in de wijk werden drie mensen aangehouden en werd een vuurwapen gevonden. Zes andere verdachten werden korte tijd later aangehouden in een huis in een naastgelegen wijk.

Vier verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Drie mannen tussen de 20 en 26 jaar zitten nog vast, net als twee vrouwen van 20 en 55.

Bij het schietincident raakte niemand gewond. Burgemeester Van Oosten zegt tegen de regionale zender Rijnmond dat hij geschokt is. "Het is ongekend dat dit kan gebeuren. Het is goed dat de politie de nodige aanhoudingen heeft verricht. Daarmee kan het politieonderzoek nu voluit van kracht gaan."