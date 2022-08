'Journalist Stella Braam decennia gevolgd door inlichtingendiensten'

Het is niet bekend of Braam werd afgeluisterd of afgetapt, omdat de informatie over de werkwijzen van de BVD en AIVD niet is vrijgegeven.

De BVD sprak met verschillende mensen over Braam, schrijft de krant. Zo zou de dienst een bron bij de Turkse Federatie Nederland hebben gehad. Ook een onderzoeker van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in Utrecht, die tevens bij haar in huis woonde, zou met de dienst over haar werk hebben gesproken.

Stella Braam schreef in haar journalistieke carrière veel over de extreemrechtse Turkse organisatie Grijze Wolven, waarvoor zij indertijd met de dood werd bedreigd. Tegenwoordig werkt ze voor onderzoekscollectief The Investigative Desk. Volgens NRC hielden de inlichtingendiensten haar in de gaten vanwege haar contacten in Turkse kringen.

Journalisten kunnen, net als alle Nederlanders, een verzoek doen bij de AIVD of MIVD om een eventueel bijgehouden dossier van zichzelf op te vragen. Gegevens van langer dan vijf jaar geleden kunnen worden vrijgegeven, waarbij gevoelige informatie wordt afgeschermd. In het geval van Braam was driekwart van de circa 300 pagina's onleesbaar gemaakt.

De ontdekking dat ze actief is gevolgd door de inlichtingendiensten heeft Braam naar eigen zeggen in een lastig parket gebracht. "Ik moet mijn bronnen kunnen beschermen, maar kan de bronbescherming niet garanderen", zegt ze tegen NRC. Doordat over de laatste vijf jaar geen informatie is verstrekt, weet de journalist immers niet of het volgen is gestopt.

"Het geeft een naar gevoel dat ik door die dienst zo lang in de gaten gehouden ben. Blijkbaar zien ze mij als een journalist die 'staatsgevaarlijk' is of een bedreiging kan zijn", aldus Braam.

De AIVD wilde tegenover de krant niet reageren. Hoeveel journalisten in Nederland door de inlichtingendiensten in de gaten worden gehouden, is niet bekend.