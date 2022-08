Politie vermoedt brandstichting bij 'asielhotel' Albergen

Een woordvoerder zegt dat de brand, die zou zijn uitgebroken in een conifeer op het terrein van het hotel, inmiddels uit is. - NOS

Het gaat om Landhotel 't Elshuys, dat eerder deze maand onder een vergrootglas kwam te liggen toen bekend werd dat het COA het pand wilde kopen. Het kabinet trok daarvoor de vergunningverlening naar zich toe en passeerde daarbij de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt.

Het besluit leidde tot veel kritiek, onder meer van de inwoners van Tubbergen. Zij gingen de straat op om te protesteren tegen de opvang van asielzoekers in het hotel. Het kabinet wilde er zo'n 150 tot 300 mensen opvangen.

Kort geding

Het hotel zou vandaag in handen komen van het COA, maar de huidige eigenaar van het pand wil de verkoop ongedaan maken. Naar eigen zeggen is ze niet goed geïnformeerd over de plannen met het hotel.

Vandaag dient een kort geding dat het COA over de kwestie heeft aangespannen. De opvangorganisatie wil daarmee afdwingen dat de eigenaar van het hotel zich aan het koopcontract houdt. Het COA zegt zelf te zijn benaderd door de makelaar van de eigenaar met de vraag of de organisatie het hotel, dat al drie jaar te koop stond, wilde kopen of huren.