Vertrouwen Van Rijthoven in US Open-debuut: 'Zeker kans tegen veel spelers'

"Het is niet heel erg lekker voor het zelfvertrouwen", erkent hij. "Je kan toch een paar weken minder trainen dan de rest van de spelers. In zekere zin loop je dan wel een soort van achterstand op."

Na zijn succesvolle grasseizoen verdween Van Rijthoven even uit beeld. "In Amerika (op het ATP-toernooi van Indianapolis, red.) schoot het ineens in m'n rug", legt hij uit. "Drie wervels werkten niet meer afzonderlijk van elkaar, maar waren als een soort korset aan het bewegen. Daardoor verstijfde m'n hele rug en kon ik geen kant op."

"Je krijgt wat meer hallootjes en veel mensen feliciteren me met die periode", aldus de 25-jarige Nederlander, die vandaag zijn debuut maakt op de US Open. "Mensen laten zien dat ze respect hebben voor je, voor wat je gedaan hebt."

Ook Arantxa Rus, de enige Nederlandse vrouw die deelneemt aan het grandslamtoernooi, hoopt een aantal rondes door te komen in New York. "Hier doe je het voor. Dan wil je ook graag goede resultaten halen."

Toch is Van Rijthoven optimistisch over zijn kansen op het Amerikaanse grandslamtoernooi. "Gelukkig sta ik ze hartstikke goed te raken. Ik ben twee dagen geleden begonnen met setjes spelen en serveren en dat gaat goed. Mijn lichaam houdt dat. Ik voel dat ik heel goed mee kan met het niveau van heel veel spelers en dat ik zeker een goede kans heb tegen veel spelers."

Arantxa Rus heeft in de aanloop naar de US Open veel challengers op gravel gespeeld, maar de tennisster is niet bang voor de omschakeling. - NOS

De voorbereiding van de 31-jarige Rus op de US Open bestond vooral uit graveltoernooien op challenger-niveau. "Maar hardcourt vind ik ook fijn om op te spelen en ik heb hier nu al een week getraind."

Rus wacht in de eerste ronde Shelby Rogers, die 31ste staat op de wereldranglijst. "Ik ken haar wel redelijk goed", aldus de mondiale nummer 95, die niet bang is voor het thuisvoordeel van de Amerikaanse. "Ik denk dat de sfeer hier altijd wel goed is."

Van Rijthoven en Rus komen net als Botic van de Zandschulp maandag in actie in New York. Tallon Griekspoor en qualifier Gijs Brouwer moeten dinsdag de baan op voor hun partij in de eerste ronde.