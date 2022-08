Alom bewondering voor Verstappen na zege in Spa: 'Hij is van eenzame klasse'

Het verschil in snelheid is ronduit demotiverend voor de andere teams en coureurs. Wolff wond er na de Grand Prix van België van gisteren dan ook geen doekjes om. "Voor Mercedes was het bepaald geen weekend om over naar huis te schrijven. Het seizoen is beslist. En dat was het eigenlijk al een tijdje..."

Ook Sainz was duidelijk. Hij en zijn team waren kansloos tegen het geweld van de RB18. "Red Bull was in alle opzichten beter. De bochten, de topsnelheid, de bandenslijtage, de balans, de grip, echt alles."

"Ik gleed zelf alle kanten op en had al snel door dat een zege er niet in zou zitten. Het was zelfs lastig om George Russell achter me te houden. Het was ploeteren vandaag. Er zat echt niet meer in dan de derde plek."

Grondig analyseren

Bij de Italiaanse renstal maakt men zich ernstige zorgen over de thuisrace over twee weken, als er in Monza gereden wordt. "We moeten grondig analyseren waarom we hier zo matig waren", aldus Sainz. "In Monza moeten we echt een betere afstelling hebben, anders zijn we kansloos."

In onderstaande video's reageren Toto Wolff, Christian Horner en Helmut Marko op de zege van Verstappen.