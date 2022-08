Wekdienst 29/8: Derde stakingsdag NS • Maanraket maakt testvlucht

Goedemorgen! In en rond Noord-Holland ligt het treinverkeer grotendeels plat en voor het eerst sinds 1972 vertrekt een maanraket vanuit Florida. Eerst het weer: de zon schijnt geregeld en met een matige noordenwind trekken ook af en toe wolkenvelden over het land. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. De komende dagen is er meer zon en wordt het ook weer iets warmer: zo'n 22 tot 25 graden.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In het grootste deel van de provincie Noord-Holland rijden vandaag vrijwel geen treinen, meldt de NS. Het is de derde dag van de estafettestaking die de vakbonden houden om een betere cao af te dwingen. Net als op de twee stakingsdagen vorige week probeert de NS naar eigen zeggen zo veel mogelijk treinen in de rest van het land wel te laten rijden.

de NS naar eigen zeggen zo veel mogelijk treinen in de rest van het land wel te laten rijden. Voor het eerst sinds 1972 vertrekt er een maanraket vanuit Florida. De enorme raket moet over twee jaar mensen naar de maan brengen, maar is bij deze testvlucht nog onbemand. De lancering staat gepland om 14.33 uur. Je kunt live meekijken op NOS.nl en en in de NOS-app.

De eigenaar van het hotel in Albergen waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) asielzoekers wil opvangen, wil het koopcontract laten ontbinden. Het COA wil juist dat de verkoop doorgaat en is naar de rechter de rechter gestapt. Vandaag dient dat kort geding.

Het parlementaire onderzoek naar de gaswinning in Groningen gaat vandaag verder met openbare verhoren. De ondervragingen duren tot 14 oktober. Er worden zo'n 70 mensen verhoord. Lees hier meer over deze enquête. Wat heb je gemist? Voor het eerst in lange tijd hebben vannacht geen asielzoekers gedwongen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt opvangorganisatie COA. Voor alle mensen die buiten moesten wachten werden opvangplekken gevonden. Volgens het COA kozen enkele mensen er zelf voor om de nacht buiten door te brengen. Een woordvoerder van het COA zegt dat niet duidelijk is waarom zij buiten wilden blijven. "Ze wezen alles af", zei een woordvoerder. De mensen konden wel terecht in het aanmeldcentrum van de IND of een veldbed en slaapzak krijgen van het Rode Kruis. Ander nieuws uit de nacht: Gemiddelde WOZ-waarde stijgt weer naar record: 315.000 euro: dat is een stijging van 8,6 procent vergeleken met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is sprake van de hoogste waarde ooit. In Bloemendaal hebben de huizen de hoogste WOZ-waarde, in Pekela het laagst.

Franse brandweerman opgepakt vanwege aansteken dertig branden: de 19-jarige vrijwilliger zou naast bossen ook hout en heidevelden in brand hebben gezet. Dat zou zijn gebeurd van eind juli tot vorige week in de regio Nord-Médoc. De vermoedelijke pyromaan zit in voorarrest.

'Monstermoesson' in Pakistan treft miljoenen: het land heeft de internationale gemeenschap om steun gevraagd vanwege de zware regenval die het land sinds juni teistert. Daardoor zijn inmiddels meer dan duizend mensen om het leven gekomen. Volgens de minister van Klimaatverandering van het land is sprake van een "serieuze klimaatcatastrofe".

En dan nog even dit... Het is droog en heet in China. Veel mensen zoeken daarom naar koelere plekken. Zoals het Stone House Art Space, van oorsprong een schuilkelder en nu een kunstruimte. Waar de temperaturen buiten oplopen tot wel 44 graden is het hier maximaal 26 graden.

