Mag de verkoper van het hotel in Albergen de koop ongedaan maken?

Mag de eigenaresse van het hotel in Albergen de verkoop daarvan aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) terugdraaien? Over die vraag buigt de rechter zich vandaag in een kort geding aangespannen door de opvangorganisatie.

Vandaag zou het pand officieel in handen komen van het COA, maar de eigenaresse van Landhotel 't Elshuys in Albergen liet de asielopvangorganisatie vorige week weten het koopcontract te willen vernietigen. Ze beweert bij de verkoop niet goed geïnformeerd te zijn over de plannen van met het hotel.

Via de rechter probeert het COA haar aan het gesloten koopcontract te houden.

Zelf het COA benaderd

Volgens de dagvaarding van het kort geding, opgesteld door de advocaat van het COA, werd de opvangorganisatie begin april zelf door de makelaar van de eigenaresse benaderd met de vraag of ze het hotel wilden kopen of huren. Het hotel stond op dat moment al drie jaar te koop.

Toen afgevaardigden van het COA in Albergen gingen kijken vertelden ze aan de eigenaresse dat ze 150 asielzoekers of statushouders in het hotel wilden huisvesten. Ook werd er volgens het COA besproken dat de hotelkamers leeg zouden worden gehaald om er meerdere (stapel)bedden in te kunnen plaatsen.

In latere communicatie met de makelaar spreekt het COA van circa 200 asielzoekers. Volgens de dagvaarding zou de eigenaresse nooit mondeling of schriftelijk hebben aangegeven het hotel slechts te willen verkopen als er maximaal 70 tot 80 asielzoekers zouden worden gehuisvest.

Op 12 augustus is het koopcontract door beide partijen ondertekend.

Protest in het dorp

Op 16 augustus werd bekend dat het kabinet voor het eerst gebruikmaakt van de mogelijkheid om zelf een vergunning te verlenen voor het opvangen van asielzoekers in een gemeente. Op dat moment is het pand dus al aangekocht door het COA. Die dag is er een waarborgsom van 200.000 euro overgemaakt.

"In potentie kunnen er op deze locatie 300 asielzoekers gehuisvest worden", schreef staatssecretaris Van der Burg aan de Kamer. Het zou gaan om 200 mensen in het hotel en nog eens 100 in nog te plaatsen units op het terrein. Het kabinet passeert hiermee de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt. Het nieuws leidde tot meerdere protesten in het dorp.

Eerlijk geïnformeerd?

Nadat de verkoop bekend werd, heeft de eigenaresse van het hotel contact gezocht met haar makelaar en met het COA. Kon ze nog onder de koop uit? 'Nee', was het antwoord van beide partijen.

Op 24 augustus ontving het COA alsnog een brief van de eigenaresse. Ze had de koopovereenkomst vernietigd omdat het COA haar bij de verkoop onjuist zou hebben geïnformeerd. Ze wist niet dat het COA van plan was 300 asielzoekers op te willen vangen op het terrein.

De vrouw is een bodemprocedure gestart bij de rechtbank in Den Haag om de vernietiging van de koopovereenkomst te laten bekrachtigen. Dat proces kan maanden duren. Omdat het hotel vandaag officieel eigendom zou worden van het COA willen ze zo snel mogelijk duidelijkheid van de rechter.

Of de rechter vandaag nog uitspraak zal doen in het kort geding wordt pas op de zitting bekend. Die start om 13.00 uur in Almelo.

Zolang de zaak onder de rechter is willen de vrouw en haar advocaat niet inhoudelijk reageren.