Crisis in Utrecht: Fraser wacht op Klaiber, morrende publiek wil strijd en punten

Hidde ter Avest ligt op de grond na de nederlaag tegen Ajax - Pro Shots

"Dat zit hem meer in die eerste drie wedstrijden, daar hebben we het natuurlijk dramatisch gedaan", doelde trainer Henk Fraser op de duels met RKC Waalwijk, SC Cambuur en FC Emmen. "Daar heb ik me nog niet kunnen onderscheiden." Hoewel hij zelf verbetering zag, viel hem een striemend fluitconcert ten deel. Na alweer de vierde wedstrijd zonder overwinning. Tegen regerend kampioen Ajax gaat het de supporters vooral om de manier waarop. Ze mopperen over een doelloos beleid en een gebrek aan strijd. En vooral een spelsysteem dat niet deugt. Tot overmaat van ramp rijzen ook de prijzen van de catering in Stadion Galgenwaard de pan uit, gaat de klaagzang verder. Onrust onder supporters Opnieuw is het onrustig in en rond het stadion, net als tijdens de vorige thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. En zo spreekt ook de club op zijn beurt weer van een schande richting de aanhang. Henk Fraser na afloop van FC Utrecht-Ajax, de vierde wedstrijd zonder zege:

Bekijk de reactie van Henk Fraser na de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax (0-2). Vanuit het publiek werd een vuurwerkbom op het veld gegooid en er klonken apengeluiden. - NOS

Eigenaar Frans van Seumeren spreekt vooralsnog zijn vertrouwen uit in Fraser, voor wat dat waard is in de voetballerij. Maar toch, na de rentree van Jens Toornstra (Feyenoord) wordt deze week nog alles in het werk gesteld om ook Sean Klaiber (Ajax) al dan niet op huurbasis terug te halen. Met de opkomende vleugelverdediger krijgt Fraser in elk geval wat hij wil om zijn beoogde speelwijze door te zetten. Dat zal hem dan toch een beetje houvast geven voor de komende weken. Al zes nieuwelingen in de basis Nog een transfer dus. Terwijl er tegen Ajax er al zes spelers aan de aftrap stonden die deze zomer werden gehaald. En de opbrengst is uiterst mager. Inclusief de oefencampagne werden maar twee van de twaalf wedstrijden onder Fraser gewonnen. De volgende twee wedstrijden speelt FC Utrecht tegen Fortuna Sittard en Vitesse, twee van de nog slechts drie ploegen die onder de Domstedelingen op de ranglijst te vinden zijn.

Protest van Utrecht-supporters tegen de clubleiding - Pro Shots

Toornstra merkt na zijn eerste drie dagen in Utrecht dat er heus wel wat voetbal in de huidige selectie zit. Voor Fraser begint het seizoen nu, die kijkt liever naar de toekomst. "Vanaf hier hebben we een nieuwe start", zegt hij zondagmiddag, als zijn ploeg is afgezakt tot de vijftiende plaats in de eredivisie. De doelstelling ligt minimaal tien plaatsen hoger. "Ik zag tegen Ajax een ploeg die als ploeg speelde. Gedisciplineerd was, bereid was. Maar nog niet zover om dit soort tegenstanders vol onder druk te zetten." Hij verplichtte zijn selectie vorige week om naar de documentaire over Diego Simeone te kijken. Fraser hoopt dat de boodschap van die gepassioneerde trainer van Atlético Madrid ook zijn eigen selectie aan het denken zet.

FC Utrecht staat na voer wedstrijden nog net boven de degradatiestreep - NOS