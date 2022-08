Opnieuw staakt NS-personeel, nu in groot deel van Noord-Holland

Personeel van de NS in de provincie Noord-Holland is gestart met de derde dag van de estafettestaking. Daardoor rijden er in het grootste deel van de provincie vandaag geen treinen. Met de actie willen de vakbonden een betere cao afdwingen. Er rijden geen vervangende bussen.

De NS hoopt dat de meeste treinen in de rest van het land wel kunnen rijden. De treinen rijden vandaag daarom van en naar de stations Voorhout, Almere Oostvaarders, Amsterdam Bijlmer ArenA en Utrecht Centraal. Wel waarschuwen de spoorwegen ervoor dat het stakingsgebied "nauw verweven is met onze dienstregeling" en dat treinen elders in het land ook kunnen uitvallen.

Sommige treinen naar Schiphol rijden waar mogelijk wel, via Utrecht Centraal. Wel adviseert het spoorwegbedrijf mensen als dat kan gebruik te maken van alternatief vervoer.

Ook internationaal treinverkeer ondervindt gevolgen van de staking. Zo rijdt de intercity tussen Brussel en Amsterdam vandaag niet verder dan Rotterdam Centraal en ook minder vaak. De ICE naar Frankfurt rijdt drie keer vanuit Amsterdam. En de intercity naar Berlijn rijdt tot het Duitse grensstation Bad Bentheim. De Thalys naar Parijs en de Eurostar naar Londen rijden helemaal niet.

Ook morgen en woensdag staking

Ook morgen en woensdag staan er stakingen op het spoor op programma. Morgen wordt er gestaakt rond Amersfoort, Utrecht en Gouda, woensdag wordt er gestaakt in grote delen van de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant. Als de NS de eisen van de bonden dan nog niet heeft ingewilligd, volgen mogelijk landelijke acties. Vorige week werd op woensdag en vrijdag al gestaakt.

De vakbonden eisen dat het maandloon met 100 euro bruto wordt verhoogd. NS-werknemers zouden bovendien minimaal 14 euro per uur moeten gaan verdienen, vinden de vakbonden. Verder vragen ze onder meer om de invoering van automatische compensatie voor inflatie vanaf 2023 en een eenmalige uitkering van 600 euro.

De NS zegt echter te kampen met stijgende prijzen en achterblijvende reizigersaantallen. Onder de cao van NS vallen 16.700 mensen.