Gemiddelde WOZ-waarde stijgt weer naar record: 315.000 euro

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is opnieuw gestegen. Een gemiddeld huis in Nederland was op 1 januari 2022 315.000 euro waard en dat is een stijging van 8,6 procent vergeleken met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is sprake van de hoogste waarde ooit. Vorig jaar steeg de gemiddelde WOZ-waarde met 7 procent.

In de gemeente Noardeast-Fryslân steeg de woningwaarde relatief het meest met 19,5 procent, van gemiddeld 195.000 euro op 1 januari vorig jaar naar 233.000 euro dit jaar. In de grote steden nam de WOZ-waarde in Rotterdam het meest toe, met 11,4 procent (naar 274.000 euro), gevolgd door Utrecht. Daar steeg de gemiddelde waarde van een huis met 9,8 procent, naar 393.000 euro.

In Amsterdam was de WOZ-waarde van een huis 2,1 procent hoger dan een jaar eerder (430.000 euro).

Bloemendaal en Pekela

In de gemeente Bloemendaal hebben huizen met 828.000 euro gemiddeld de hoogste WOZ-waarde. In Pekela is een huis met gemiddeld 167.000 euro het laagst gewaardeerd. Dat was in voorgaande jaren ook het geval.

Van de provincies is Noord-Holland met gemiddeld 391.000 euro het duurst, en Groningen met 229.000 euro het goedkoopst. In Flevoland was met een stijging van 11,8 procent naar 293.000 euro sprake van de sterkste stijging bij de provincies.

OZB

Gemeenten gebruiken de WOZ (waardering onroerende zaken) onder meer om de onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen. De WOZ-waarde geldt voor zowel koop- als huurhuizen, maar ook voor bedrijfspanden.

De gemiddelde verkoopprijs van een koophuis ligt al enige tijd fors hoger. Bij de berekening van de WOZ-waarde worden echter ook huurhuizen en niet verkochte koophuizen meegenomen.