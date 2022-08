Pakistan vraagt hulp vanwege 'monstermoesson', miljoenen mensen getroffen

Pakistan heeft de internationale gemeenschap om steun gevraagd vanwege de zware regenval die het land sinds juni teistert. Daardoor zijn inmiddels meer dan duizend mensen om het leven gekomen. Volgens de minister van Klimaatverandering van het land is sprake van een "serieuze klimaatcatastrofe".

Overstromingen veroorzaakt door de zware regenval hebben hele dorpen en gewassen weggespoeld. Uit de regio Charsadda in het noordwesten van Pakistan zijn 180.000 mensen geëvacueerd, uit het nabijgelegen gebied Nowshehra nog eens 150.000 mensen.

De mensen die zijn geëvacueerd, worden opgevangen in kampen die de regering heeft opgezet. In totaal zijn volgens de autoriteiten 33 miljoen mensen getroffen door de overstromingen, zo'n 15 procent van de bevolking.

"We zitten momenteel in de frontlinie van extreme weersomstandigheden", zegt de minister van Klimaatverandering in een filmpje op Twitter. "Het is een onophoudelijk proces van hittegolven, bosbranden, plotselinge overstromingen, gletsjers die smelten en nu de monstermoesson."

Vele huizen verwoest

Volgens minister Bhutto-Zardari van Buitenlandse Zaken zijn de verwoestingen ongekend en gaat het natuurgeweld ook economisch gevolgen krijgen. Bijna 300.000 huizen zijn door de regenval verwoest. Talrijke wegen zijn onbegaanbaar en de elektriciteit is op vele plaatsen uitgevallen.

"Ik heb verwoestingen op deze schaal nog niet eerder gezien", zegt hij tegen persbureau Reuters. "Het is lastig om er woorden voor te vinden. Het is overweldigend." Volgens de minister is een groot deel van de gewassen in Pakistan verwoest door de regenval.

"Dat heeft uiteraard ook economische gevolgen", zegt hij. Bhutto-Zardari zegt dat Pakistan deze week een beroep zal doen aan de lidstaten van de Verenigde Naties voor steun.

Steunpakket IMF

Waarschijnlijk loopt de schade in de miljarden. Het Pakistaanse kabinet hoopt ook dat internationale organisaties als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) rekening houden met het natuurgeweld. Deze week beslist het IMF of een hulppakket van 1,2 miljard dollar voor Pakistan, als onderdeel van het economische steunprogramma waar in 2019 een akkoord over werd bereikt.

"Ondanks dat Pakistan een verwaarloosbare bijdrage levert aan de totale CO2-afdruk worden we keer op keer verwoest door klimaatrampen zoals deze", zegt Bhutto-Zardari. "We moeten ons binnen onze beperkte middelen aanpassen, hoe we ook kunnen, om in deze nieuwe omstandigheden te kunnen leven."

Mensen zijn zeer bezorgd door de overstromingen: