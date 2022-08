Voetbalsters Oranje onder 20 moeten WK-brons aan Brazilië laten

De voetbalsters van Oranje onder 20 zijn er bij het WK in Costa Rica niet in geslaagd de bronzen medaille te veroveren. In de strijd om de derde plek was Brazilië met 4-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Jessica Torny. Ondanks dat het eerste kansje voor Oranje was, waarbij Liz Rijsbergen net tekort kwam om een voorzet van Danique Noordman binnen te koppen, kwamen de Braziliaansen al snel op voorsprong. Na een vlotte aanval belandde de bal voor de voeten van Bruninha die een hoge voorzet afleverde. Kim Everaerts schatte de voorzet niet helemaal goed in waarna de mee opgekomen linksback Ana Clara simpel binnen kon koppen.

Rosa van Gool (l) in actie tijdens Nederland-Brazilië - Getty Images

Brazilië, dat zich in april nog kroonde tot kampioen van Zuid-Amerika, was vervolgens eventjes de bovenliggende partij, maar Oranje vocht zich terug. Na een korte periode waarin Brazilië flink onder druk werd gezet, kwam Nederland dan ook verdiend op gelijke hoogte. Everaerts maakte haar slippertje goed door een bal perfect achter de verdediging te leggen. Rosa van Gool was na een sterke loopactie de ontvanger en zij kopte de bal fraai over keeper Gabi Barbieri heen voor de 1-1.

Nederland viert de 1-1 tegen Brazilië - Getty Images

Alkemade stopt strafschop Nederland leek kort daarna alweer op achterstand te komen toen Dana Foederer hands maakte in haar eigen strafschopgebied. Oranje-keeper Lisan Alkemade stopte echter de toegekende penalty na een matige inzet van Tarciane. Niet veel later leek Oranje een penalty te krijgen na hands van Bruninha, maar na tussenkomst van de VAR ging dat feest niet door. Beide ploegen hielden elkaar vervolgens in evenwicht waardoor er bij rust een 1-1 tussenstand op het bord stond.

Lisan Alkemade wordt besprongen na haar redding - Getty Images

In de tweede helft waren Nederland en Brazilië nog altijd gelijkwaardig, maar weer kwamen de Braziliaansen op voorsprong. Een vrije trap van Rafa Levis werd door Lauren op de lat gekopt waarna Tarciane haar gemiste strafschop wegpoetste door met een omhaal voor de 1-2 te zorgen. Nog een strafschop Na het doelpunt van de lange verdediger gebeurde er niet heel veel meer. Oranje, dat alleen via een schot van Zera Hulswit gevaarlijk was geworden in de tweede helft, moest tien minuten voor tijd nog een doelpunt van Tarciane incasseren.

Liz Rijsbergen wordt getroost door haar ploeggenoten - Getty Images