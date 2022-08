Oranje onder 20 moet WK-brons aan Brazilië laten, Spanje pakt titel

De voetbalsters van Oranje onder 20 zijn er bij het WK in Costa Rica niet in geslaagd de bronzen medaille te veroveren. In de strijd om de derde plek was Brazilië met 4-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Jessica Torny.

Everaerts maakte haar slippertje goed door een bal perfect achter de verdediging te leggen. Rosa van Gool was na een sterke loopactie de ontvanger en zij kopte de bal fraai over keeper Gabi Barbieri heen voor de 1-1.

Brazilië, dat zich in april nog kroonde tot kampioen van Zuid-Amerika, was vervolgens eventjes de bovenliggende partij, maar Oranje vocht zich terug.

Niet veel later leek Oranje een penalty te krijgen na hands van Bruninha, maar na tussenkomst van de VAR ging dat feest niet door. Beide ploegen hielden elkaar vervolgens in evenwicht waardoor er bij rust een 1-1 tussenstand op het bord stond.

Na het doelpunt van de lange verdediger gebeurde er niet heel veel meer. Oranje, dat alleen via een schot van Zera Hulswit gevaarlijk was geworden in de tweede helft, moest tien minuten voor tijd nog een doelpunt van Tarciane incasseren.

Everaerts werd door de matig fluitende scheidsrechter bestraft voor een hele lichte overtreding en weer ging de bal op de stip. Dit keer wist Alkemade Oranje niet te redden en werd ze door Tarciane de verkeerde hoek in gestuurd voor de 1-3.

Nederland probeerde er nog een slotoffensief uit te persen, maar dat leverde niets op. Invaller Gi Fernandes wist er na een vlotte uitbraak zelfs nog 1-4 van te maken.

Groot compliment

"Een grandioze wedstrijd om te zien, die beide kanten op kon vallen. Uiteindelijk trekken wij aan het korste eind", was de nuchtere conclusie van Torny na afloop.

"Dit team is boven zichzelf uitgestegen. We hadden niet zo veel verwachtingen, maar als je kijkt hoe dit team gegroeid is in dit toernooi, dan is dat een heel groot compliment waard en is het jammer dat je jezelf niet beloont met een medaille."

Spanje troeft Japan af

In de eindstrijd onttroonde Spanje titelverdediger Japan. De Spaanse formatie, in de halve finales ook al een maatje te groot voor Nederland, won met 3-1.

Inma Gabarro zette Spanje met een knappe treffer - ze controleerde een hoge voorzet met de borst en tikte de bal in één beweging in de hoek - al snel op voorsprong. Het was het achtste doelpunt van de topscorer van het toernooi, een record voor het WK onder 20 dat voor de tiende keer werd gehouden.

Nog voor het eerste halfuur voorbij was, zette Salma Paralluelo, die onder meer een penalty benutte, het overrompelde Japan op een bijkans onoverbrugbare 3-0 achterstand.

Kort na rust deed Japan via Suzu Amano nog wel wat terug, maar verder wisten de Aziaten, ondanks heel veel balbezit, de pas 17-jarige doelvrouw Txell Font niet te verontrusten.