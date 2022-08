Franse brandweervrijwilliger opgepakt vanwege aansteken dertig branden

De Franse politie heeft een 19-jarige vrijwillige brandweerman opgepakt omdat hij zo'n dertig branden zou hebben aangestoken. De man was actief voor de brandweer in Soulac-sur-Mer, in het westelijke departement Gironde.

De openbaar aanklager van Bordeaux verdenkt de man van zo'n dertig branden in de regio Nord-Médoc. Dat zou zijn gebeurd van eind juli tot vorige week. Hij zou naast bossen ook onder meer hout en heidevelden in brand hebben gezet.

De vermoedelijke brandweerpyromaan zit in voorarrest. Volgens de openbaar aanklager heeft de man een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. De 19-jarige man hangt een celstraf van vijftien jaar boven het hoofd.

Het departement Gironde werd afgelopen zomer getroffen door twee grote branden. In La Teste-de Buch werd in juli 7000 hectare verwoest en in de regio Landiras ging in juli en augustus meer dan 20.000 hectare in vlammen op.