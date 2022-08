Janine Abbring stopt met presentatie Zomergasten

Janine Abbring stopt na zes seizoenen met de presentatie van het VPRO-programma Zomergasten. Dat heeft ze gezegd aan het einde van de laatste aflevering van dit seizoen. Abbring presenteerde het programma voor het eerst in 2017.

"Dit was de laatste aflevering van Zomergasten van dit seizoen. Het is mijn laatste aflevering ooit", zei ze na een drie uur durend gesprek met psychiater en traumaspecialist Bessel van der Kolk. Aan het einde van het programma ging ze samen met hem het water in dat het interviewpodium omringt.

"Zodat ik die veelgestelde kijkersvraag: 'is dit water echt en hoe diep is het eigenlijk' kan helpen beantwoorden", zei ze. Van der Kolk en Abbring gingen daarop het water in, dat tot iets boven de enkels kwam.

Ideale televisieavond

Abbring sprak de afgelopen jaren iedere zomer met prominente gasten over hun ideale televisieavond. In haar interviewperiode ontving ze in de studio onder meer voetbalicoon Louis van Gaal, advocaat Inez Weski, illusionist Hans Klok en wijlen burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.

Ook kwamen verschillende ministers, hoogleraren en journalisten langs. Na het gesprek werd altijd een door de gast uitgekozen film vertoond.

Wie Abbring opvolgt bij het programma op NPO 2 is nog niet bekend.

Enkele fragmenten uit het interview van Abbring met Eberhard van der Laan: