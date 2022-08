'Onherkenbare Tadic moet nu echt opstaan bij Ajax'

Ook ex-Feyenoorder Karim El Ahmadi was niet onder de indruk. "Dat was niet goed, hij speelde ongelukkig".

Bij afwezigheid van Antony stond Dusan Tadic zondagmiddag tegen FC Utrecht op de rechtervleugel bij Ajax. Dat was geen doorslaand succes. "Die herken je toch niet terug?", zegt Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal. "Zet hem dan linksbuiten en zet Bergwijn op rechts."

In Studio Voetbal neemt presentator Sjoerd van Ramshorst de voetbalweek door met Ibrahim Afellay, Karim El Ahmadi, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart.

Met de aanstaande transfer van Antony naar Manchester United moet Ajax de rechtsbuitenpositie hoe dan ook anders gaan invullen. "Ik ben fan van Ziyech", zegt El Ahmadi over zijn oud-collega bij het Marokkaanse team. De 29-jarige Ziyech zit bij Chelsea op een dood spoor en is in beeld om Antony op te volgen.

"Hij moet nu echt opstaan", gaat Van der Vaart verder. "Hij heeft een mooie en fantastische carrière gehad, maar moet in wedstrijden laten zien dat hij het nog steeds kan. Anders wordt het een ergernis."

In Studio Voetbal wordt besproken of Hakim Ziyech bij Ajax een goede opvolger van Antony zou zijn. - NOS

"Ziyech is een speler die Ajax verder kan helpen", zegt El Ahmadi. Van der Vaart ziet de terugkeer van Ziyech niet zitten. "Ik zou Ziyech dan niet halen. Ik ben zijn grootste fan, maar dan creëer je weer een probleem." Een luxe probleem, bedoelt Van der Vaart.

"Ik zou het geld niet meteen uitgeven", vervolgt de oud-international. "Ik zou eerst een echte keeper halen voor de toekomst. Remko Pasveer doet het goed, maar is al oud (38). Het is een beetje gek dat Ajax geen keeper heeft op wie je jarenlang kunt voortborduren."

Keeper halen

Met Jay Gorter heeft Ajax wel een 22-jarige keepersbelofte in huis, maar die kende een dramatische start in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. En Ajax heeft de beschikking over de 39-jarige Maarten Stekelenburg. "Je moet iemand van naam halen die een paar jaar bij Ajax kan spelen", zegt Van der Vaart.

Pierre van Hooijdonk zou ook niet gaan smijten met miljoenen. "Ik zou het op de bank laten staan. Je kunt je oriënteren en voor volgend seizoen gaan kijken naar de opvolging van Tadic, Blind, Pasveer en Stekelenburg."

