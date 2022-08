Dode door autobrand bij tankstation in Noordwijkerhout

Bij een ongeval bij een tankstation in Noordwijkerhout is een dode gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer was tegen een pilaar van het pompstation gebotst en daarna vloog het voertuig in brand, meldt Omroep West.

Het vuur sloeg over van de brandende auto naar het dak van het onbemande tankstation aan de N206 in de Zuid-Hollandse plaats. De brandweer rukte met meerdere wagens uit om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. De auto is volledig uitgebrand.

Volgens de veiligheidsregio Hollands Midden is er geen gevaar meer voor de omgeving. De politie onderzoekt de toedracht.