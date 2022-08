Voor het eerst in lange tijd slapen geen asielzoekers gedwongen buiten in Ter Apel

Zo'n twintig mensen kregen zondagmorgen medische behandeling door Artsen Zonder Grenzen. Volgens een woordvoerder hadden ze last van open wonden, zweren of andere huidaandoeningen als gevolg van de onhygiënische situatie voor het aanmeldcentrum.

Het COA meldt dat er bijna 500 opvangplekken zijn gevonden voor mensen die vandaag buiten moesten wachten. Het gaat om opvangplekken in verschillende delen van het land, zoals Dordrecht, Haaksbergen en Zuidbroek. Ook heeft een kerkelijke vluchtelingenorganisatie voor opvang gezorgd. Voor 125 alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit de opvanglocatie in Ter Apel is onderdak gevonden in Amsterdam en Doetinchem.

Voor het eerst in lange tijd slapen er vannacht geen asielzoekers gedwongen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt opvangorganisatie COA. Voor alle mensen die buiten moesten wachten zijn inmiddels opvangplekken gevonden. Volgens het COA kiezen enkele mensen er zelf voor om de nacht buiten door te brengen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden zo'n 400 asielzoekers geëvacueerd van het terrein. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had alarm geslagen en aangedrongen op onmiddellijk ingrijpen. "In Ter Apel is er een groot risico dat er infectieziekten uitbreken als gevolg van het totale gebrek aan hygiëne op het terrein: gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting."

Het kabinet heeft een reeks maatregelen aangekondigd om de chaos in de asielopvang aan te pakken. Zo wil het gezinshereniging inperken, 20.000 extra woningen regelen en inzetten op tijdelijke extra noodopvanglocaties.

Tientallen leden van regeringspartij ChristenUnie eisen in een brief aan het bestuur dat de asielplannen van het kabinet worden teruggedraaid. "Dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen mogen wij als partij van het gezin nimmer accepteren", schrijven de opstellers. "Dit is geen asielcrisis. Het is geen opvangcrisis. Het is een beleidscrisis."