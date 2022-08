Demonstranten gaan de straat op in Belgrado uit protest tegen Pride-evenement

Belgrado zou 17 september gastheer zijn van de zogenoemde EuroPride-mars , een evenement dat elk jaar in een andere Europese stad wordt gehouden. Maar president Aleksandar Vucic zei gisteren dat het zou worden geannuleerd of uitgesteld. Naast de angst voor ongeregeldheden speelde ook de economische situatie en opgelaaide spanningen met buurland Kosovo mee, zei Vucic.

Duizenden religieuze en rechtse demonstranten zijn in Belgrado de straat op gegaan om te demonstreren tegen de komst van een Gay Pride-evenement in de Servische hoofdstad. De Servische regering had al gisteren aangekondigd het evenement te schrappen uit vrees voor ongeregeldheden.

In het begin van deze eeuw stuitten de Pride-optochten in Servië op felle tegenstand en liepen uit op geweld. Recente Pride-marsen in in het land verliepen wel vreedzaam.

Lhbti-organisaties in het land hebben woedend gereageerd op het schrappen van het Pride-evenement. Zij wijzen erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de Pride niet zomaar afgeblazen mag worden door een regering of staat.