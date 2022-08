Opmerkelijke broedertwist: Mathias Pogba dreigt met 'explosieve onthullingen' over Paul

De broer van de middenvelder van Juventus kondigde ook onthullingen aan over Paris Saint-Germain-ster Kylian Mbappé en zaakwaarnemer Rafaela Pimenta, die de taken overnam van de in april overleden Mino Raiola.

De 29-jarige Paul Pogba reageerde op de aankondiging van Mathias door te stellen dat "het helaas geen verrassing was". Volgens hem gaan er criminelen schuil achter de bedreiging.

"Het is een aanvulling op de bedreigingen en afpersingspogingen van een georganiseerde bende tegen Paul Pogba", staat in een verklaring van de familie-Pogba. "De bevoegde instanties in Italië en Frankrijk zijn een maand geleden op de hoogte gebracht en er zullen geen verdere uitlatingen gedaan worden in verband met het lopende onderzoek."