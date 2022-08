Lewandowski leidt Barcelona naar zege op Valladolid, Depay en De Jong bankzitters

Robert Lewandowski heeft snel zijn draai gevonden bij FC Barcelona. De 34-jarige spits had met twee doelpunten een groot aandeel in de overwinning op Real Valladolid (4-0). Vorige week scoorde hij op bezoek bij Real Sociedad ook al twee keer.

De messscherpe voorzetten van Raphinha van links waren aan Lewandowski wel besteed. In de 13de minuut kopte Lewandowski na zo'n voorzet fraai op de paal. De bal ging daarna via de rug van keeper Jordi Masip voorlangs.

Even later toonde Lewandowski ook op een andere manier zijn waarde. De spits vond Ousmane Dembélé in het strafschopgebied en de Fransman knalde de bal op de kruising. Het volgende hoogstandje leidde tot een goal. Raphinha zette voor en bij de tweede paal werkte Lewandowski vliegend met gestrekt been binnen.

Een goal als die van Cruijff

Voor Barça-fans riep het doelpunt herinneringen om aan een van de befaamdste goals uit de clubgeschiedenis. Op Twitter ging de vergelijking rond met de goal van niemand minder dan Johan Cruijff, die zwevend door de lucht op onmogelijke wijze scoorde tegen Atlético Madrid op 22 december 1973.

