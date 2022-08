Maanraket in de startblokken: 'Kan niet wachten tot het beest van de grond komt'

In het NASA-hoofdkwartier in Houston lijken de gloriedagen van het Apollotijdperk een klein beetje te herleven. Sinds enkele weken torent NASA's nieuwe maanraket hoog boven vlieg- en lanceerbasis Cape Canaveral in Florida uit. Het Space Launch System is de krachtigste raket sinds de Saturnus V, die in de jaren 60 de eerste mensen naar de maan schoot.

Morgen verheft zich, als alles goed gaat, voor het eerst sinds 1972 een gigantische maanraket vanuit Florida. Nog zonder astronauten aan boord, want de lancering van het gevaarte zo groot als de Domtoren is een testvlucht. De missie markeert het begin van een nieuw tijdperk in de ruimtevaart: de start van het Artemis-maanprogramma. Een mijlpaal voor NASA, maar ook voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die een belangrijk aandeel levert.

ESA levert de European Service Module (ESM) die toekomstige maanreizigers van zuurstof, warmte, water, stroom en voortstuwing voorziet. "Het is heel bijzonder dat NASA bereid is Europa zo'n belangrijk stuk van de raket te laten maken. Voorheen vonden ze dat veel te riskant. Ze hebben nu toch dat risico durven nemen. We winnen als Europa steeds meer het vertrouwen met onze ruimtevaarttechnologie."

Allereerst gaat het om wetenschap, benadrukt Schoonejans. "Op de Zuidpool van de maan liggen hele andere maanstenen dan in de gebieden waar de Apollo-astronauten zijn geland. Er is daar 4,5 miljard jaar geen licht geweest. Die maanstenen zijn onaangetast en daarvan kunnen we heel veel leren over het ontstaan van de maan en de aarde."

In Houston zit de vluchtleiding die de missie de komende weken gaat aansturen. Er is ook een ESA-team in de VS om mee te kijken hoe het Europese deel werkt.

Wat minder bekend is: ook in Nederland is er een control room die Houston ondersteunt, goed verborgen in de Zuid-Hollandse duinen bij ESTEC in Noordwijk. Alle systemen van de ESM worden er in de gaten gehouden. Ze zijn in ESA's Erasmus Support Facility na twee jaar voorbereiding helemaal klaar voor de lancering, verzekert system engineer Kevin Pasay. "We kunnen niet wachten tot het beest van de grond komt."

Aan de vlucht gingen de nodige simulaties vooraf, ook om de communicatie met Houston te oefenen. Vanuit de VS werden er situaties nagebootst waarbij er iets misgaat. "We kregen bijvoorbeeld een scenario na het uitvouwen van de zonnepanelen", zegt Pasay. "En ze vroegen vanuit Houston: is alles oké voor de raketboost-manoeuvre? Alles leek goed, maar toen keken we naar de camerabeelden. We zagen een groot gat in de steun van een van de zonnepanelen door een inslag van ruimtepuin. Dat was dus geen 'go'."