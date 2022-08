Schreuder baalt van situatie rond Antony: 'Geen goede situatie, vind dat dat niet kan'

Ondanks berichten over een aanstaand akkoord tussen Ajax en Manchester United over de transfer van Antony gaat Ajax-trainer Alfred Schreuder ervanuit dat de Braziliaan in Amsterdam blijft. "Ik weet er nog niks van en wil deze speler niet verkopen", zei Schreuder. "Hij heeft een contract en wij hebben ambities."

De coach kon tegen FC Utrecht (0-2 winst) voor de tweede keer op rij niet beschikken over Antony. De 22-jarige aanvaller wil zelf graag naar Manchester United en was in afwachting van zijn overgang opnieuw afwezig.

'Niet normaal dat dit kan gebeuren'

"Het is geen goede situatie", aldus Schreuder. "Ik vind dat niet gezond. Dat heb ik ook aangeven intern. Ik vind het niet normaal dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Want hij speelt twee keer niet mee. Ik vind dat dat niet kan."

Ajax heeft al een bod van 80 miljoen euro op Antony afgewezen. De verwachting is dat Manchester United werk blijft maken van de komst van de international van Brazilië. Volgens Engelse media is een van de rijkste clubs van de wereld bereid tot een transfer die met bonussen kan oplopen tot bijna 100 miljoen euro.