Waterpolosters maken indruk op EK met klinkende zege op topland Hongarije

Ook al gaat het nog niet om de knikkers op het Europees kampioenschap waterpolo in Split, tijdens de groepsfase heeft Nederland in het tweede duel een zege geboekt die internationaal telt. Topland Hongarije werd met liefst 13-4 verslagen.

Hongarije werd dit jaar tweede op het wereldkampioenschap en pakte vorig jaar brons tijdens de Olympische Spelen.

Met de tweede zege is Oranje al praktisch zeker van de kwartfinales, iets wat op voorhand ook geen problemen had mogen opleveren gezien de status van de Nederlandse ploeg. Maar een hogere klassering in de groep geeft de ploeg van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis een gunstigere uitgangspositie voor het restant van het toernooi.

Hongarije beschikt niet meer over hetzelfde team dat Nederland op de afgelopen WK en Olympische Spelen de baas was. Daarbij klaagde de bondscoach ook over vermoeidheid bij zijn speelsters.

Alle penalty's raak

De Oranje-verdediging stond als een huis en de Hongaarse Dóra Leimeter, die met haar goals Nederland zo vaak de das omdeed, kwam niet in het stuk voor. En voorin was Oranje maar moeilijk af te stoppen, waardoor het liefst vier keer een penalty mocht nemen. Die gingen er ook allemaal in.

Brigitte Sleeking en Simone van de Kraats waren gedeeld topscorer met beiden drie treffers. Het eveneens ongeslagen Griekenland is de volgende tegenstander in de poule, waarin de bovenste vier naar de kwartfinales gaan.